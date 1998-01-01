سعد الصغير: "الحرامية سرقوا كل فلوسي"

وكالات

تعرض المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، لسرقة منزله الخاص بشبرا الخيمة، موضحا أن أسرته اكتشفت السرقة، عقب عودتهم من فيلته الخاصة بأكتوبر.

وقال الصغير: "منذ يومين عادت زوجتي للمنزل من فيلتي بأكتوبر، واكتشفنا أن الشقة تم سرقتها، ونفس الأمر حدث مع 3 شقق أخرى بنفس العمارة".

وأَضاف المطرب الشعبي: "الحرامية سرقوا الخزنة وكل فلوسي، لأني لا أضع نقودي في البنك، وكمان الساعات الألماس تمت سرقتها، و6 شاشات تلفزيون".

وكان المطرب الشعبي المصري المشهور سعد الصغير، قد أحيى حفلة رأس السنة في سوريا، وغنى فيها لشعب سوريا: "أنا الأسد أهو"