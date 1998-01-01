  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سعد الصغير: "الحرامية سرقوا كل فلوسي"

السبت 26 يناير 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعد الصغير: "الحرامية سرقوا كل فلوسي"



وكالات

تعرض المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، لسرقة منزله الخاص بشبرا الخيمة، موضحا أن أسرته اكتشفت السرقة، عقب عودتهم من فيلته الخاصة بأكتوبر.

وقال الصغير: "منذ يومين عادت زوجتي للمنزل من فيلتي بأكتوبر، واكتشفنا أن الشقة تم سرقتها، ونفس الأمر حدث مع 3 شقق أخرى بنفس العمارة".

وأَضاف المطرب الشعبي: "الحرامية سرقوا الخزنة وكل فلوسي، لأني لا أضع نقودي في البنك، وكمان الساعات الألماس تمت سرقتها، و6 شاشات تلفزيون".

وكان المطرب الشعبي المصري المشهور سعد الصغير، قد أحيى حفلة رأس السنة في سوريا، وغنى فيها لشعب سوريا: "أنا الأسد أهو"

#سعد الصغير

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ يرد على العمادي ويتحدث عن معبر رفح ودعوة قطر

العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة

فتح تعقب على رفض حماس المنحة القطرية وهذا ما قالته ..

مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

مسؤول فلسطيني: تغيير وزاري كبير مرتقب وقريب قد يطال الحمد الله

صور : شهيدان في رام الله و غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

بالاسماء.. بدء صرف المنحة القطرية لـ 94 الف اسرة بواقع 100 $

هنية

صحيفة: حماس مستاءة من مصر و المقاومة تقرر تفعيل أدوات ضغط جديدة

ارتياح كبير في إسرائيل بسبب تغيير طريقة صرف المنحة القطرية ومخاوف من تصعيد عسكري

498322M

استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال خلال مطاردة مركبة في القدس

جنود

ضباط وجنود "اليمام" يكشفون التفاصيل الكاملة لاغتيال البرغوثي ونعالوة وجرار