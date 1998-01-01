4 طرق مذهلة للتغلب على الإجهاد والتوتر

وكالات

ازدادت في الآونة الأخيرة الضغوطات والتوترات والشعور بالإجهاد لدى الكثيرين منا خاصة مع الإيقاع المتسارع لنمط حياتنا في العصر الحالي، ولكن بينما لا نستطيع السيطرة على الأمور التي تسبب لنا الإجهاد، فعلينا السيطرة على كيفية تأثيرها في أجسامنا، حيث تؤكد الدكتورة مارلين غلينفيل مؤلفة كتاب "دليل الصحة الغذائية للمرأة"، أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها لمكافحة الإجهاد، وأوضحت 6 خطوات مذهلة للتغلب على الإجهاد والتوتر وفقاً لـ"ديلي ميل"البريطانية، وهي:

-1 تناول كميات قليلة من الطعام على فترات: تنصح غلينفيل بتناول وجبة صغيرة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات على أن تحتوي هذه الوجبات على البروتين لضمان الإحساس بالشبع، وأوضحت أن هذا النظام من شأنه أن يتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة، لأنه لن يسمح بانخفاض نسبة السكر في الدم، وبالتالي ستنخفض مستويات "الأدرينالين"، الأمر الذي يجعلك تلقائياً تشعر بالسعادة والهدوء الداخلي.

-2 الضحك بصوت مرتفع: تقول غلينفيل أن الضحك هو أحد أفضل علاجات الإجهاد، حيث ينتج عنه تغييرات صحية في الجسم، وتشير الدراسات إلى أن الضحك يعزز الطاقة الإيجابية للجسم، حيث إنه يؤدي إلى إفراز الجسم لهرمون "الاندورفين" والمسؤول عن تحسين المزاج وخفض الإحساس بالألم والإجهاد، كما أن الضحك يقلل من مستويات إفراز هرمونات التوتر في الجسم مثل "الأدرينالين "و "الكورتيزول".

-3 تناول البيض على الفطور: رغم التحذيرات من الإفراط في تناول البيض حفاظاً على مستويات الكوليسترول في الدم، إلا أن غلينفيل تعتبره الفطور الأمثل، حيث إنه من الأطعمة التي تعمل على إفراز هرمون "السيروتونين" أو "هرمون السعادة"، في الجسم، والذي يساهم في تحسين المزاج وزيادة القدرة على العمل.

-4 تقليل الكافيين: تؤكد غرينفيل أن الكافيين، يساعد على إفراز هرمونات التوتر في الجسم، ولفتت إلى أن الكافيين، والذي يمتص في الدم بسرعة فائقة، موجود في المنبهات كالقهوة والشاي وأيضاً في الشوكولاتة وحتى العضوية الداكنة منها والتي تحتوي أيضاً على مادة "الثيوبرومين" والتي تعمل على زيادة دقات القلب مما يسبب القلق والأرق.