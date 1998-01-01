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الكشف عن هاتف بمواصفات "ثورية"

السبت 26 يناير 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هاتف بمواصفات "ثورية"



وكالات

اعتاد الناس على انتظار آخر صيحات الهواتف من شركات رائدة مثل "سامسونغ" و"أبل" و"هواوي"، لكن شركة صينية أحدثت مفاجأة من العيار الثقيل، مؤخرا، بعدما كشفت عن جهاز بمواصفات "ثورية".

وبحسب موقع "BGR"، فإن شركة "فيفو" VIVO الصينية، تصميم "هاتف الأحلام" كما سمته، دون أن تحدد تاريخا لطرحه في الأسواق، أو الإشارة إلى السعر الذي سيتوفر به.

ولا يضم هاتف "فيفيو أبيكس 2019"، أي زر ولا منفذ أو ثقب في الشاشة، ويعمل بمعالج "سناب دراغون 855" إلى جانب التوافق مع شبكة اتصالات من الجيل الخامس "5G"، أما ذاكرة الوصول العشوائية فتصل إلى 12 غيغابايت.

في غضون ذلك، سيطرح الهاتف الصيني بقدرة تخزينية تصل إلى 256 و512 غيغابايت، ويتيح هذان الخياران إمكانية مهمة لمن يشكون السعة المحدودة لبعض الأجهزة المتاحة في الوقت الحالي.

ويمتاز الهاتف بتصميمه الأنيق، فهو لا يضم أي نتوء، أما الحواف فستكون محدودة جدا، لكن المثير في هذا الهاتف هو أنه لا يضم كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي.

وقامت الشركة بوضع مستشعر البصمة تحت شاشة الهاتف، ليكون المستخدمون قادرين على لمس أي مكان من الواجهة حتى يفكوا قفل الجهاز، وهذه الميزة لم تتوفر بعد في أي من هواتف سامسونغ.

وبما أن هذا الجهاز لا يضم كاميرا لالتقاط السيلفي فإن خاصية فك القفل عن طريق التعرف بالوجه، لم يكن أمرا ممكنا، على غرار أجهزة "أبل" و"سامسونغ".

ويتيح الهاتف الذي جرى تصميمه بزجاج مقوس، خاصية تحول الشاشة إلى مكبر صوت، أما الجهة الخلفية من الجهاز فتضم مكانا لأجل القيام بالشحن المغناطيسي للجهاز.

#مواصفات #هاتف

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