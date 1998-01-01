انتصارات لاسلامي قلقيلية وهلال اريحا وطوباس بالأولى

رام الله / سما /

انتهت مساء الجمعة الجولة الاولى من مباريات الاسبوع الاول من مرحلة اياب دوري الدرجة الاولى على ان تستكمل مباريات الاسبوع السبت .

وقد جرت ثلاث مباريات ،وانتهت بفوز كل من اسلامي قلقيلية على الخضر والهلال الريحاوي على العربي بالإضافة الى طوباس على العبيدية وفيما يلي التفاصيل :

طوباس + العبيدية

على ملعب الجامعة الامريكية جرى اللقاء الذي قاده عماد بوجه وساعده اشرف زبيدة ، عارف الحاج احمد واسحق الكيلاني .

فاز فيه طوباس على العبيدية 2/ صفر .

سجل الاهداف عبد الله ابو محسن و فادي عيسى ، وبهذا رفع طوباس رصيده الى" 26 " نقطة فيما بقي رصيد العبيدية عند النقطة "20" .

مراقب المباراة : احمد بشارات مقيم الحكام : ياسين صلاحات .

هلال اريحا + العربي

انتهى القاء بفوز الهلال بالنتيجة 3/ صفر ، حيث سجل لاعب الهلال سامر حداد هدفين وأضاف عيسى السويطي الهدف الثالث .

وبهذا رفع الهلال رصيده الى "11" نقطة، فيما تجمد رصيد العربي عند النقطة "12" .

حكم اللقاء : معاذ عوفه ، طارق جبيهي ، احمد التايه ومحمد بدير .

مراقب المباراة : مجدي زبيدات . مقيم الحكام مصطفى عويضة .

اسلامي قلقيلية + الخضر

رفع الاسلامي رصيده الى "26" نقطة عقب فوزه على فريق الخضر بالنتيجة 4/1 ليواصل الاسلامي الصدارة فيما بقي رصيد الخضر "7" نقاط .

اللقاء جرى على ملعب نابلس ، وراقبه تامر بركات .

سجل اهداف الاسلامي اسلام عبد الله في الدقيقة "14" واضاف عبد الله دويكات في الدقيقة "41" ثم مؤيد طومار سجل الهدف الثالث في الدقيقة "68" وفي الدقيقة "90" اختتم شاهر داوود اهداف الاسلامي بالهدف الرابع .

سجل للخضر عبد الله عبيدية .

حكم اللقاء : براء ابو سريس ، احمد ذوقان ، محمود سال وعمر الحنبلي.

مقيم : مهيوب الصادق .

مباريات السبت

ابناء القدس + القوات – الساعة 15:00- فيصل الحسيني – خالد الصياد

اهلي قلقيلية + دورا – الساعة 15:00- ملعب نابلس – انيس سماعنة

نادي جنين + العيسوية – الساعة 15:00- الجامعة الامريكية – احمد بشارات