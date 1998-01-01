اليوم تنطلق مباريات دوري الدرجة الأولى في غزة

غزة / سما /

تفتتح عصر اليوم عند الساعة الثانية والنصف منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري الدرجة الأولى لأندية قطاع غزة، ويلاقي القادسية في المركز السابع برصيد 19 نقطة، الزيتون في المركز السادس برصيد 20 نقطة على ملعب المدينة الرياضية، فيما يلاقي الجلاء في المركز الخامس برصيد 22 نقطة، اتحاد بيت حانون الرياضي المتصدر برصيد 37 نقطة على ملعب فلسطين الوزاري. ويلتقي الأحد بيت لاهيا في المركز الأخير الـ12 برصيد 8 نقاط، العطاء في المركز الرابع برصيد 23 نقطة على ملعب بيت لاهيا، فيمات يلاقي خدمات دير البلح في المركز الـ11 قبل الأخير برصيد 12 نقطة، الأهلي الفلسطيني في المركز الثاني برصيد 30 نقطة على ملعب الشهيد محمد. ويلتقي يوم الاثنين خدمات البريج في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، جاره خدمات النصيرات في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، فيما يلاقي خدمات المغازي في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، التفاح في المركز الثامن برصيد 17 نقطة في ملعب الشهيد محمد.

وفي الدرجة الثانية في فرع الوسطى والجنوب، يستضيف الأقصى، جماعي رفح بملعب النصيرات البلدي، فيما يلتقي الاستقلال جمعية الصلاح في ملعب الشهيد محمد. وفي فرع غزة والشمال يستضيف ملعب نماء، لقاء الرضوان الوفاق. وفي دوري الدرجة الثالثة في فرع غزة والشمال، يلاقي اليرموك شباب المغراقة في ملعب بيت حانون البلدي.