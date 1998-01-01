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برشلونة يعقد مهمة ريال مدريد في التعاقد مع إريكسن

السبت 26 يناير 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يعقد مهمة ريال مدريد في التعاقد مع إريكسن



وكالات

أفادت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة سيتسبب في مشكلة لريال مدريد في سعيه للتعاقد مع لاعب خط وسط توتنهام كريستيان إريكسن، بعد حسمه لصفقة دي يونج أياكس الهولندي.

ووافق برشلونة على دفع 86 مليون يورو مقابل دي يونج (75 مليون يورو ثابتة، و 11 مليون يورو من المتغيرات).

ووفقا لنفس المصدر هذا الرقم سيجعل ليفي رئيس باريس سان جيرمان يرفع سعر نجمه إريكسن أمام الأندية الراغبة في ضمه، وفي مقدمتها ريال مدريد. على الرغم من أن عقد اللاعب ينتهي في عام 2020، وفي حال عدم تجديده فقيمته في حال قرر السبيرز بيعه ستترواح (بين 56 و 84 مليون يورو).

دانيال ليفي معروف بأنه مفاوض صعب للغاية، وريال مدريد يعرفه جيدا بعدما تعامل معه في صفقتي مودريتش، وبيل، حيث احتاج ريال مدريد إلى جعله الأخير اللاعب الأغلى في العالم لحسم صفقة ضمه مقابل 101 مليون يورو، في 2013. قبل أول تحركات مدريد لضك إريكسن ، أشار ليفي إلى أن نجمه يساوي 250 مليون يورو.

في توتنهام يعلمون أن قيمة اللاعبين في ارتفاع مستمر. دون الذهاب بعيدا السبيرز وقع مع إريكست من أياكس مقابل 12.5 مليون يورو فقط في عام 2013، عندما كانت في نفس عمر دي يونج (21). أيضا أن إريكسن مقبل على أفضل فترات مسيرته في 26 سنة.

#برشلونة #إريكسن

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