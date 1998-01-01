يوفنتوس يعطي الضوء الأخضر لبنعطية

وكالات

انضم مارتن كاسيريس إلى يوفنتوس للمرة الثالثة ل لاتسيو ، في حين سيوقع مهدي بنعطية للدحيل القطري.

مصادر متعددة بما في ذلك “سكاي سبورت إيطاليا”، تعطي نفس التفاصيل ، أن كاسيريس قد وقع بالفعل على العقد.

سيخضع غدًا للفحص الطبي، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن ذلك بعدها مباشرة. وسيدفع يوفنتوس 60000 يورو للاتسيو لإطلاق سراح الأوروجواياني الدولي ، الذي هو في طريقه إلى تورينو هذا المساء.

كاسيريس هو بديل بنعطية ، الذي قالت مصادر متعددة أنه توصل إلى اتفاق مكتمل مع دحيل القطري.

سيوقع اللاعب المغربي الدولي عقدا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 5 ملايين يورو لكل موسم للعب في دوري نجوم قطر.