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اليونايتد يُحطم مدفع آرسنال بثلاث قذائف

السبت 26 يناير 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يُحطم مدفع آرسنال بثلاث قذائف



وكالات

نجح نادي مانشستر يونايتد في إقصاء آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الإمارات، ضمن فعاليات الدور الرابع من المسابقة المذكورة.

وشهدت المباراة سجالاً تكتيكياً كبيراً بين الفريقين، حيث استحوذ آرسنال على الكرة في خط المنتصف، بينما اعتمد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة من الدفاع نحو الهجوم.

وقص مانشستر يونايتد شريط التهديف في الدقيقة 31 عبر أليكسيس سانشيز الذي استغل تمريرة رائعة من روميلو لوكاكو، ليراوغ الحارس بيتر تشيك، قبل أن يضع الكرة في الشباك.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى أضاف جيسي لينجارد الهدف الثاني لصالح الشياطين الحمر بعد تمريرة مميزة من روميلو لوكاكو الذي انطلق كالسهم في الجهة اليسرى للمدفعجية.

وفي الدقيقة 43، قلص بيير إيمريك أوباميانج الفارق لآرسنال، بعدما نجح الظهير الأيسر سياد كولاسيناتش في اختراق دفاع مانشستر يونايتد وتمرير عرضية أرضية نحو منطقة الست ياردات، ليترجمها الجابوني إلى هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل أنتوني مارسيال الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 82، وذلك بعدما سدد بول بوجبا كرة قوية صدها الحارس بيتر تشيك، قبل أن ترتد إلى النجم الفرنسي الذي أسكنها الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، مناوشات بين عناصر الفريقين، حيث دخل اللقاء في نسق بدني، الأمر الذي جعل لاعبي آرسنال يتدخلون بخشونة على حامل الكرة من الشياطين الحمر، قبل أن يطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المواجهة.

#آرسنال #مانشستر يونايتد

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