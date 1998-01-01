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ماذا يفعل ضباط إسرائيليون في احتفال مسيحي بأريحا ؟!

السبت 26 يناير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يفعل ضباط إسرائيليون في احتفال مسيحي بأريحا ؟!



القدس المحتلة / سما /

قال الكاتب الإسرائيلي جاكي خوجي الخبير في الشؤون العربية بصحيفة معاريف، إن البطريرك ثيوفيلوس، رئيس كنيسة الروم الارثوذكس في القدس المحتلة، أقام الاحتفال المسيحي المعروف بيوم الغطاس بمدينة أريحا على ضفاف نهر الأردن، وإلى جانبه ضابطان من الجيش الإسرائيلي.


ولفت خوجي بمقاله بصحيفة معاريف، ترجمته " عربي21"، إلى أن صورة البطريرك الأرثوذكسي متهالكة أصلا عند الفلسطينيين، فكيف وقد حضر ضباط إسرائيليون إلى جانبه وهو يؤدي الطقوس المسيحية بأريحا.


ولفت إلى أن  حالة وقوف الضباط الإسرائيليين بجانب البطريرك كان يجدر معها "ابداء حساسية خاصة".


وقال :" رئيس كنيسة الروم الارثوذكس في القدس يعاني من صورة متهالكة لدى الجمهور الفلسطيني كعميل لبيع الاراضي لليهود، ونشر الصورة يعزز صورته السلبية، وخيرا أن الضابطين الاثنين لم يتصورا سلفي معه".

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