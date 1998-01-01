إصابات أتلتيكو مدريد أكثر من عدد أهدافه هذا الموسم !

وكالات

انضم الإسباني الدولي كوكي لاعب خط وسط وجناح أتلتيكو مدريد الإسباني إلى قائمة الأسماء التي سوف تغيب عن مباراة الروخي بلانكوس اليوم ضد خيتافي لحساب الأسبوع الحادي والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

وأصبح المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد في مأزق حقيقي بسبب فيروس الإصابات الكبير الذي ضرب الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية صباح اليوم السبت، أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني يمتلك 13 لاعباً فقط في قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة خيتافي عصر اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكشفت الصحيفة الإسبانية إحصائية ومفارقة غريبة، عندما أكدت أن عدد إصابات لاعبي أتلتيكو مدريد منذ بداية الموسم أكثر من عدد أهداف الفريق في الدوري الإسباني.

وضرب فيروس الإصابات فريق أتلتيكو مدريد 32 مرة منذ بداية الموسم وحتى الآن، بينما نجحت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيموني بتسجيل 30 هدف فقط حتى الآن في الليجا الإسبانية.