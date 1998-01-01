جوارديولا: لا يمكننا منافسة ريال مدريد وبرشلونة !

وكالات / سما /

اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على استحالة منافسة ريال مدريد وبرشلونة فيما يخص سوق الانتقالات، سواء من حيث جذب النجوم أو الأجور التي يمكنهما تقديمها.

وخسر جوارديولا نجمه الشاب إبراهيم دياز لمصلحة ريال مدريد في الميركاتو الحالي رغم المحاولات المستمرة لتجديد عقد اللاعب والإبقاء عليه، لكن الضربة الأقوى جاءت من البرسا الذي نجح في التوقيع مع فرينكي دي يونج نجم أياكس والذي كان مطلوباً بقوة من بيب.

وأوضح جوارديولا أن مانشستر سيتي لم يكن مستعداً لجعل دي يونج الأعلى أجراً في الفريق، حيث سيتحصل النجم الهولندي على 300 ألف جنيه إسترليني مع برشلونة.

وقال بيب بخصوص فشله في التعاقد مع دي يونج “نحن نحاول الانسجام في غرفة خلع الملابس فيما يخص الأجور، عندما لا يكون هناك توازن في الرواتب، فستحدث مشاكل متعلقة بمزاج اللاعبين”.

وأضاف “أحد الأشياء الجيدة التي يقوم بها مانشستر سيتي هو الحفاظ على توازن الأجور، في الحقيقة، لا يوجد فريق واحد أو فريقين يدفعون أجور باهظة، هناك الكثير من الأندية قادرة على ذلك، في بعض الأحيان لا يمكننا المنافسة، يجب أن نكون أسرع ولا نتوتر”.

وأنهى بيب جوارديولا حديثه “لقد قلت عدة مرات، لا يمكن محاربة برشلونة وريال مدريد، علينا أن نكون أسرع وأذكى في شراء اللاعبين، علينا التكيف مع ذلك”.