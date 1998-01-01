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بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم غرفتين من منزلها

السبت 26 يناير 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، المقدسي محمد سمير العباسي، على هدم غرفتين من منزله ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأوضح العباسي أنه اضطر لهدم غرفتين من منزله "غرفة نوم وغرفة معيشة"، مساحتهما حوالي 50 مترا مربعا، تم تشييدهما منذ حوالي عامين والنصف من "البلاليت" الصاج المقوى، مُبيّنا أن بلدية الاحتلال أصدرت قرار الهدم الذاتي للغرفتين، وإلا ستقوم البلدية بتنفيذ القرار وتحمُّل نفقة بدل الهدم.

يشار إلى أن بلدية الاحتلال أجبرت الاسبوع الماضي المواطن جميل مسالمة على هدم منزله في سلوان بيده، بحجة البناء دون ترخيص.

#بلدية الاحتلال

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