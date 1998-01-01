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غزة : اليوم وغدا صرف المنحة القطرية لـ 94 الف اسرة بواقع 100 $

السبت 26 يناير 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/
كشفت صحيفة "يديعوت" العبرية عن أن قطر ستقدم منحة نقدية بقيمة 100 دولار لكل عائلة من العائلات المحتاجة، البالغ عددها 94 ألف عائلة في غزة .
وأضاف الصحيفة: "ليس من الواضح من أين جاء هذا التطور، لكن اتضح أن هناك شيئاً ما أو أن أحدهم دفع القطريين لتغيير فكرتهم، وأعلن المبعوث القطري في النهاية هذا الكلام".

وكان العمادي، قد أعلن أن عملية صرف أموال المنحة القطرية ستبدأ اليوم بواقع 44 ألف أسرة، فيما سيتم استكمال باقي عملية الصرف لـ 50 ألف أسرة محتاجة الأحد.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، قد أعلن أمس الجمعة، أن المنحة القطرية تم تحويلها بالفعل إلى قطاع غزة المحاصر، لافتًا إلى أنه تم تخصيصها لمشاريع إنسانية بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة.

وقال العمادي: إن "المنحة القطرية خصصت لمساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، في ظل ظروفهم المأساوية والصعبة، وبناء على قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن".
 

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