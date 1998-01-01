الجريح إصرار البرغوثي يدخل عامه الثاني عشر بالأسر

رام الله / سما /
يدخل الأسير الجريح اصرار محمد عبد الجابر البرغوثي، اليوم السبت، عامه الثاني عشر داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.
والأسير البرغوثي من مواليد عام 1977 وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الادارية والمالية من جامعة القدس وكان يعمل في شركة الاتصالات الفلسطينية جوال حيث قام الاحتلال باعتقاله وادانته بتنفيذ عمليه ادت الى جرح جندي اسرائيلي في منطقة قلنديا.
وحكم عليه بالسجن 15 عاما حيث كان إصرار يستعد بتجهيز بيته الا ان الفرحة لم تكتمل بعدم اقدم احد الجنود باطلاق النار عليه واصابته بثلاث رصاصات نوع دمدم في ساقه نقل على اثرها الى مستشفى هداسا وادخل في غيوبة استمرت 51 يوما.
وامضى البرغوثي اكثر من عام في كما استقر به الحال في مستشفى سجن الرملة وقد خضع لأكثر من عشرة عمليات اجريت له فقد عانى اصرار البرغوثي معانة قاسية من قبل ادارة السجون.
وما زال البرغوثي يعاني نتيجة الاصابة وما لحق عنا من اثار سلبية اثرت على وضعه الصحي مما زاده اراده ومعنويه فقد انتسب الى العديد من الجامعات وحصل على ثلاث شهادات جامعية بدرجة البكالوريوس في التاريخ والشريعة والاعلام بالاضافة الى العلوم الادارية والمالية كما يصر بإصراره على الالتحاق ببرنامج الماجستير متمما برؤيته ان الثقافة والعلم مقاومة يجب ان تكسر القيد وتإسر المحتل المعتدي على كرامة شعبنا الفلسطيني.