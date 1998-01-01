  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية توقع اتفاقية مع "جايكا" لتطوير جودة تعليم الرياضيات والعلوم

السبت 26 يناير 2019 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، مع الممثل العام الجديد لجايكا في فلسطين توشيا أبيه اتفاقية لتطوير جودة تعليم مبحثي الرياضيات والعلوم.

وحضر مراسم التوقيع؛ القائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية نيفين مصلح، ومن جايكا مسؤولة البرامج هبة مشعل، والموظفة يوكو سانتو.

وأكد صيدم أهمية هذه الاتفاقية بما تحتويه من مضامين تطويرية لمبحثي الرياضيات والعلوم، وتحسين مهارات التفكير الإبداعي والناقد لدى الطلبة، بما ينسجم مع رؤى الوزارة وبرامجها التطويرية.

وأشاد الوزير بالشراكة الناجزة مع اليابان خاصةً من خلال "جايكا"؛ مؤكداً اهتمام الوزارة بتوسيع آفاق التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة؛ للرقي بالقطاع التربوي.

من جهته، عبر أبيه عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تترجم العلاقة التعاونية الوثيقة بين الوزارة وجايكا؛ خاصة في مجال تطوير المناهج التعليمية، مشيداً بالخطوات التطويرية التي تتبناها الوزارة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مهارات الإبداع والتفكير الناقد لدى الطلبة من خلال تطوير تعليم العلوم والرياضيات في المدارس، وتقديم الدعم الفني للمعلمين والمشرفين، وتطوير اختبارات التقييم لمبحثي الرياضيات والعلوم وغيرها من النشاطات والفعاليات التي تهدف إلى تجويد تعليم الرياضيات والعلوم.

#التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

الشيخ يرد على العمادي ويتحدث عن معبر رفح ودعوة قطر

العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة

فتح تعقب على رفض حماس المنحة القطرية وهذا ما قالته ..

مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

صحيفة عبرية تزعم: مصر حذرت حماس انها لن تتدخل لصالحها في أي تصعيد جديد مع إسرائيل

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

مسؤول فلسطيني: تغيير وزاري كبير مرتقب وقريب قد يطال الحمد الله

الأخبار الرئيسية

هنية

صحيفة: حماس مستاءة من مصر و المقاومة تقرر تفعيل أدوات ضغط جديدة

ارتياح كبير في إسرائيل بسبب تغيير طريقة صرف المنحة القطرية ومخاوف من تصعيد عسكري

498322M

استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال خلال مطاردة مركبة في القدس

جنود

ضباط وجنود "اليمام" يكشفون التفاصيل الكاملة لاغتيال البرغوثي ونعالوة وجرار

العاروري

العاروري: جاهزون للذهاب إلى الانتخابات والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها