التربية توقع اتفاقية مع "جايكا" لتطوير جودة تعليم الرياضيات والعلوم

رام الله / سما /

وقّع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، مع الممثل العام الجديد لجايكا في فلسطين توشيا أبيه اتفاقية لتطوير جودة تعليم مبحثي الرياضيات والعلوم.

وحضر مراسم التوقيع؛ القائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية نيفين مصلح، ومن جايكا مسؤولة البرامج هبة مشعل، والموظفة يوكو سانتو.

وأكد صيدم أهمية هذه الاتفاقية بما تحتويه من مضامين تطويرية لمبحثي الرياضيات والعلوم، وتحسين مهارات التفكير الإبداعي والناقد لدى الطلبة، بما ينسجم مع رؤى الوزارة وبرامجها التطويرية.

وأشاد الوزير بالشراكة الناجزة مع اليابان خاصةً من خلال "جايكا"؛ مؤكداً اهتمام الوزارة بتوسيع آفاق التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة؛ للرقي بالقطاع التربوي.

من جهته، عبر أبيه عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تترجم العلاقة التعاونية الوثيقة بين الوزارة وجايكا؛ خاصة في مجال تطوير المناهج التعليمية، مشيداً بالخطوات التطويرية التي تتبناها الوزارة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مهارات الإبداع والتفكير الناقد لدى الطلبة من خلال تطوير تعليم العلوم والرياضيات في المدارس، وتقديم الدعم الفني للمعلمين والمشرفين، وتطوير اختبارات التقييم لمبحثي الرياضيات والعلوم وغيرها من النشاطات والفعاليات التي تهدف إلى تجويد تعليم الرياضيات والعلوم.