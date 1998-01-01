جيش الاحتلال يقتحم المنازل ومستوطنيه يهاجمون المواطنين في الضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، حملة اقتحامات وتفتيش لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن ونجله، في هجوم للمستوطنين، شرق مدينة الخليل خلال حملة مداهمات.

وقالت المصادر، أن عشرات المستوطنين المسلحين من مستوطنة "كريات أربع" بحماية جنود الاحتلال هاجموا منازل المواطنين في حي واد الحصين بالحجارة، ما أسفر عن إصابة المواطن هشام جميل أبو اسعيفان (48 عامًا) ونجله محمد (10 أعوام) بجروح ورضوض، جرى علاجهما في المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال أسيرًا مُحررًا من بلدة طمون جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب محمد أحمد بني عودة، أثناء عودته من مدينة رام الله إلى بلدته طمون.