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الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بأمن إسرائيل وليست حليفة لإيران

السبت 26 يناير 2019 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بأمن إسرائيل وليست حليفة لإيران



موسكو / وكالات /

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريباكوف، يوم أمس الجمعة، إن روسيا ليست حليفة لإيران، مضيفا أن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل.

جاءت تصريحات ريباكوف هذه في مقابلة مع شبكة "CNN"، وبعد سلسلة هجمات إسرائيلية نفذت ضد أهداف إيرانية في سورية، دفعت روسيا إلى مطالبة إسرائيل بوقف "الهجمات التعسفية في سورية".

وردا على سؤال ما إذا كانت موسكو وطهران حليفتين على الأرض في سورية، قال ريباكوف إنه لم يكن ليستخدم هذه الكلمات لوصف العلاقة مع إيران، مضيفا أن بلاده لا تستخف بأهمية الخطوات التي تضمن الأمن لإسرائيل.

إلى ذلك، سئل عن تدل روسيا في الانتخابات الأميركية، فأجاب أن بلاده لا تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.

يذكر أن روسيا كانت قد طالبت إسرائيل، قبل بضعة أيام، بوقف هجماتها في سورية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "ممارسة الهجمات التعسفية من قبل إسرائيل على دولة سيادية، وهي سورية في هذا الحالة يجب أن تتوقف".

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