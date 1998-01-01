إسرائيل و حماس ترفعان مستوى حالة التأهب تحسباً لأي تصعيد

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" أن حركة حماس رفعت حالة التأهب في صفوف عناصر كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة استعداداً لأي عدوان محتمل تشنه إسرائيل على القطاع.

في سياق متصل رفعت إسرائيل ايضا مستوى حالة التأهب والاستعداد في مستوطنات "غلاف غزة"، في ظل التخوفات من اطلاق فصائل المقاومة في غزة صواريخ تجاه المستوطنات.



وقالتمصادر عبرية ان هناك مخاوف من وقوع أي حدث أمني عند الحدود قد يؤدي إلى تطور الأوضاع، خاصة من قبل حركة الجهاد الإسلامي التي تحاول استفزاز الجيش عند الحدود، حسب زعم المصادر .

واضافت أن منظومة بطاريات القبة الحديدية ستبقى منتشرة في منطقة غلاف غزة خشيةً من أي تصعيد، مشيرةً إلى أن المنظومة الأمنية تعتقد أنه قد يتم إطلاق صواريخ من القطاع في ظل التوقعات بأن التهدئة لم تتحقق بعد.