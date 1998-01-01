وفاة طفلة إثر حادث سير في سلفيت

رام الله / سما /

اعلنت مصادر طبية عن وفاة الطفلة ليان أشرف طقطق (6 سنوات) من سلفيت متأثرة بإصاباتها إثر تعرضها لحادث سير في المدينة.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشرطة تلقت بلاغاً أمس يفيد بوقوع حادث سير ووصول الطفلة للمستشفى بحالة حرجة، وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث لمكان وقوعه وباشروا بإجراءات التحقيق، فيما حاول الاطباء انقاذ حياة الطفلة إلا أنها توفيت بعد ساعات في المستشفى.

وأوضح ارزيقات بأن الشرطة اوقفت السائق لحين انتهاء الاجراءات واحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.