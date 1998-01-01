  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين :منخفض جوي وأمطار الإثنين

السبت 26 يناير 2019 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين :منخفض جوي وأمطار الإثنين



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم غد الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الاثنين تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية،’ ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الصباح يحتمل تساقط زخات من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

الأكثر قراءة اليوم

مقترحان اسرائيليان لنقل اموال المنحة القطرية الى غزة .. ما هما ؟

"كوبونات" بدلا من الاموال .. يديعوت تكشف اسباب رفض حماس المنحة القطرية

العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة

فتح تعقب على رفض حماس المنحة القطرية وهذا ما قالته ..

مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

صحيفة عبرية تزعم: مصر حذرت حماس انها لن تتدخل لصالحها في أي تصعيد جديد مع إسرائيل

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

الأخبار الرئيسية

مصادر عبرية: ارتياح كبير في إسرائيل بسبب تغيير طريقة صرف المنحة القطرية

498322M

استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال خلال مطاردة مركبة في القدس

جنود

ضباط وجنود "اليمام" يكشفون التفاصيل الكاملة لاغتيال البرغوثي ونعالوة وجرار

العاروري

العاروري: جاهزون للذهاب إلى الانتخابات والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها

صور : شهيدان في رام الله و غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي