  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العاروري: جاهزون للذهاب إلى الانتخابات والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها

الجمعة 25 يناير 2019 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: جاهزون للذهاب إلى الانتخابات والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها



غزة / سما/
 
 اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن حماس جاهزة للذهاب إلى انتخابات يختار فيها الشعب من يمثله، وإن المقاومة لا تقبل الابتزاز وجاهزة للدفاع عن شعبنا، وموجها رسالة لنتنياهو: "من يريد أن يصعد على تضحياتنا مصيره أن تكسر رقبته".
وأضاف العاروري في لقاء عبر فضائية الأقصىى أنّ محاولات تركيع شعبنا في كل أماكن وجوده لم تتوقف، وأنّ غزة على فوهة البركان مع الاحتلال لأنها تمثّل مسار الانتصار، وأنّ هناك من ينظّر إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة جاء لمعطيات سياسية، لكن الانسحاب من غزة جاء تحت ضربات المقاومة.

وأشار إلى أنّ مسيرات العودة تفرض نفسها على الاحتلال، وستصل إلى نتيجة كسر الحصار عن قطاع غزة، بالرغم من أنّ الاحتلال يحاول فرض وقائع تتآكل فيها التفاهمات، وحينما يكون هناك تفاهمات يجب أن يلتزم بها كاملة.

وحول ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، قال العاروري إن حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حالة مقاومة لا تضعف ولا تفتر، وإن الاحتلال يسعى لتحطيم إرادة الأسرى ومنعهم من العودة للمقاومة وتشكيل حالة ردع لأبناء شعبنا، لكن شعبنا لم يخذل مطلقا الأسرى داخل السجون.

وتابع: رسالتنا للأسرى أننا لا يمكن أن نتخلى عنكم، ومصيركم التحرر رغم أنف الاحتلال.

وحول  تبني حكومة الاحتلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، قال "أنّ هناك عمل إسرائيلي ممنهج لمنع وصول الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية إلى المسجد المبارك"، مضيفا أنّ الاحتلال يحاول فرض الاستيطان داخل البلدة القديمة وحاراتها وأزقتها بالقدس.

 
 

الأكثر قراءة اليوم

مقترحان اسرائيليان لنقل اموال المنحة القطرية الى غزة .. ما هما ؟

"كوبونات" بدلا من الاموال .. يديعوت تكشف اسباب رفض حماس المنحة القطرية

صحيفة عبرية تزعم: مصر حذرت حماس انها لن تتدخل لصالحها في أي تصعيد جديد مع إسرائيل

فتح تعقب على رفض حماس المنحة القطرية وهذا ما قالته ..

بعد مغادرتها لعدة ساعات.. السفير القطري يعود الى غزة

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

قيادي في الجهاد الاسلامي: غزة لن تسلم سلاحها وستختار حياتها بالحرب

الأخبار الرئيسية

جنود

ضباط وجنود "اليمام" يكشفون التفاصيل الكاملة لاغتيال البرغوثي ونعالوة وجرار

صور : شهيدان في رام الله و غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي

العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة ونتمنى الهدوء اليوم

مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

القسام - حماس

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟