العاروري: جاهزون للذهاب إلى الانتخابات والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبها

غزة / سما/

اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن حماس جاهزة للذهاب إلى انتخابات يختار فيها الشعب من يمثله، وإن المقاومة لا تقبل الابتزاز وجاهزة للدفاع عن شعبنا، وموجها رسالة لنتنياهو: "من يريد أن يصعد على تضحياتنا مصيره أن تكسر رقبته".

وأضاف العاروري في لقاء عبر فضائية الأقصىى أنّ محاولات تركيع شعبنا في كل أماكن وجوده لم تتوقف، وأنّ غزة على فوهة البركان مع الاحتلال لأنها تمثّل مسار الانتصار، وأنّ هناك من ينظّر إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة جاء لمعطيات سياسية، لكن الانسحاب من غزة جاء تحت ضربات المقاومة.

وأشار إلى أنّ مسيرات العودة تفرض نفسها على الاحتلال، وستصل إلى نتيجة كسر الحصار عن قطاع غزة، بالرغم من أنّ الاحتلال يحاول فرض وقائع تتآكل فيها التفاهمات، وحينما يكون هناك تفاهمات يجب أن يلتزم بها كاملة.

وحول ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، قال العاروري إن حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حالة مقاومة لا تضعف ولا تفتر، وإن الاحتلال يسعى لتحطيم إرادة الأسرى ومنعهم من العودة للمقاومة وتشكيل حالة ردع لأبناء شعبنا، لكن شعبنا لم يخذل مطلقا الأسرى داخل السجون.

وتابع: رسالتنا للأسرى أننا لا يمكن أن نتخلى عنكم، ومصيركم التحرر رغم أنف الاحتلال.

وحول تبني حكومة الاحتلال اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، قال "أنّ هناك عمل إسرائيلي ممنهج لمنع وصول الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية إلى المسجد المبارك"، مضيفا أنّ الاحتلال يحاول فرض الاستيطان داخل البلدة القديمة وحاراتها وأزقتها بالقدس.