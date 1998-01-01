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توقيع اتفاقية رعاية الدوري وسحب قرعة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية الأحد

الجمعة 25 يناير 2019 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية رعاية الدوري وسحب قرعة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية الأحد



رام الله / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن قرعة بطولة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية، ستسحب الأحد، في مقر اتحاد الكرة بمدينة الرام.

ومن المقرر أن تسحب القرعة، بحضور اللواء جبريل الرجوب، رئيس اتحاد الكرة، بجانب سحب قرعة المربع الذهبي لبطولة كأس أبو عمار.

وكانت أندية ترجي واد النيص ومركز بلاطة وهلال القدس وأهلي الخليل، قد ضمنت التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس الشهيد ابو عمار.

على صعيد آخر، أعلن اتحاد الكرة، أنه سيتم خلال حفل سحب القرعة، توقيع عقد رعاية شركة اوريدو لدوري أندية المحترفين بالضفة الغربية، ومسابقة أندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة حيث سيوقع الاتفاقية رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب والدكتور ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة اوريدو-فلسطين.

#الدوري

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