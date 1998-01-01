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ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة

الجمعة 25 يناير 2019 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناهد السباعي تكشف سبب هروبها ليلة زفافها لأول مرة



وكالات

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها عقدت قرانها قبل حفلة الزفاف بأسبوع حتى تستطيع هي وزوجها السفر والاحتفال في العين السخنة، حيث كان من المُفترض إقامة الحفل.

وقالت في تصريح لمجلة هي: " لكن في الأيام القليلة ما بين عقد القران والزفاف، انتابني شعور ورغبة قوية في أنني لن أستطيع الزواج، فراجعت نفسي كثيرًا، واتخذت قراري النهائي قبل الزفاف بيوم واحد، وتحدثت معه معتذرة إنني لن أستطيع حضور حفلة الزفاف، أما هو فظنّ في البداية أنها مزحة".

وأضافت السباعي أنه لم يحدث أيّ شجار بيني وبين زوجي، ولم نختلف في أيّ شيء، مشيرةً إلى أن كل ما كُتب عن أسباب إلغاء الزفاف مجرّد اجتهادات، فلم يحدث أي شجار بين العائلتين، ولم يخني، ولم نتشاجر على قائمة الأثاث، وتمّ الانفصال بكل هدوء، لافتةً إلى أنها تعترف بأنها " مجنونة" ولم يحدث أي شيء من زوجها محمد عبد ربه بحقها، لكنها أحست إنه ليس الشخص الذي ترغب في إكمال حياته معه.

يُذكر أن الفنانة ناهد السباعي انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه، في ليلة الزفاف، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات حول سبب إلغاء الزفاف. ​

#ناهد السباعي

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