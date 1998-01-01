ريال مدريد يستعيد جاريث بيل وأسينسيو

وكالات / سما /

شهدت تدريبات ريال مدريد التي جرت اليوم الجمعة في مدينة فالديبيباس الرياضية عودة جاريث بيل وماركو أسينسيو استعداداً للمباراة ضد إسبانيول في الجولة 21 الدوري الإسباني.

واقترب جاريث بيل وماركو أسينسيو من الحصول على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب ، حيث تدرب كلاهما مع بقية المجموعة بشكل طبيعي ، مما يشير إلى إمكانية مشاركتها في مباراة يوم الأحد.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة ضد جيرونا في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا تدريبات بدنية واحمائية خفيفة ، والتي تضمنت تواجد أودريوزولا، كاسيميرو، مارسيلو وفينيسيوس جونيور.

وما زال كلٍ من كيلور نافاس وخيسوس فاييخو يخضعان إلى عمليات إعادة التأهيل من أجل التعافي من إصاباتهما ، حيث خاض حارس المرمى الكوستاريكي مران فردي مع المعد البدني في ميدان التدريب.

وفاز النادي الملكي أمس الخميس على جيرونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي من كأس إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو ، حيث تمكن القائد سيرجيو راموس من تسجيل هدفين.