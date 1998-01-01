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الكشف عن تفاصيل جديدة مثيرة بشأن طائرة سالا المفقودة

الجمعة 25 يناير 2019 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل جديدة مثيرة بشأن طائرة سالا المفقودة



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تفاصيل جديدة مثيرة بشأن طائرة إيميليانو سالا، لاعب كارديف سيتي الجديد، المفقودة.

وغابت الطائرة التي كانت تقل النجم الأرجنتيني إلى كارديف بعد إتمام صفقة انتقاله إلى فريق الدوري الإنجليزي الممتاز عن الرادار، مما استدعى قيام شرطة جيرنسي بعمليات البحث على مدار الأيام القليلة الماضية عن الطائرة ولكن لم يعثر على أي أثر لها.

وأشار ديفيد باركر من الشرطة البريطانية، إلى أنه تم إلغاء البحث عن طائرة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا والطيار دافيد إبوتسون المختفية، بعد فشل فرقة الإنقاذ في العثور على الطائرة.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية الشهيرة أنه قد تم تغيير موعد إقلاع الطائرة وكذلك الطيار في اللحظة الأخيرة وفقًا لرواية موظف الاستقبال في الفندق الذي كان يقيم فيه السيد إبوتسون.

وكان من المفترض أن يكون السيد دافيد هندرسون هو الطيار الذي سوف يقود طائرة سالا إلى كارديف صباح الإثنين الماضي، ولكن لم تغادر الطائرة حتى السابعة والربع مساءً تحت قيادة طيار آخر !.

كما حجز إبوتسون سيارة أجرة لتقله إلى المطار في السابعة والنصف صباحًا ولكنه ألغى الرحلة في وقت لاحق.

وهناك مطالبات مستمرة الآن من نادي نانت الفرنسي وكذلك نجوم كرة القدم على مستوى العالم، على رأسهم ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لاستئناف عمليات البحث عن اللاعب والتشبث بفكرة أنه ما زال على قيد الحياة.

#إيميليانو سالا

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