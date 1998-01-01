  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مالك تشيلسي يمنح ساري مهلة بعد اتمام صفقة هيجواين

الجمعة 25 يناير 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالك تشيلسي يمنح ساري مهلة بعد اتمام صفقة هيجواين



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة عن مهلة منحها مالك نادي تشيلسي الإنجليزي للمدرب ماوريتسيو ساري من أجل الوفاء بجميع التزاماته خلال هذا الموسم.

ويعتمد مستقبل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري على الفوز في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الموافقة على صفقة جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن صفقة هيجواين البالغ من العمر 31 عاماً تتعارض مع استراتيجية تشيلسي في سوق الانتقالات ، لكنها جاءت بمثابة دعم لساري الذي استهدفه في الصيف الماضي.

وأرسال رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي رسالة للمدرب ماوريتسيو ساري ، ويؤكد فيها إنه يريد إنجازات في مقابل استمراره ، وأبرزها كان تجاوز توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ومن المتوقع أن يكون التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم هو الحد الأدنى من متطلبات المدرب الإيطالي ، على اعتبار أن هذا الموسم هو الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

#ساري

الأكثر قراءة اليوم

مقترحان اسرائيليان لنقل اموال المنحة القطرية الى غزة .. ما هما ؟

"كوبونات" بدلا من الاموال .. يديعوت تكشف اسباب رفض حماس المنحة القطرية

بعد مغادرتها لعدة ساعات.. السفير القطري يعود الى غزة

فتح تعقب على رفض حماس المنحة القطرية وهذا ما قالته ..

قيادي في الجهاد الاسلامي: غزة لن تسلم سلاحها وستختار حياتها بالحرب

حماس تبعث برسالة تهديد الى اسرائيل عبر السفير القطري

حماس : رفض استقبال المنحة القطرية رسالة مزدوجة .. لمن ؟

الأخبار الرئيسية

صور : شهيدان في رام الله و غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي

العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة ونتمنى الهدوء اليوم

مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

القسام - حماس

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

صحيفة عبرية تزعم: مصر حذرت حماس انها لن تتدخل لصالحها في أي تصعيد جديد مع إسرائيل