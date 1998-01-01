مالك تشيلسي يمنح ساري مهلة بعد اتمام صفقة هيجواين

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الجمعة عن مهلة منحها مالك نادي تشيلسي الإنجليزي للمدرب ماوريتسيو ساري من أجل الوفاء بجميع التزاماته خلال هذا الموسم.

ويعتمد مستقبل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري على الفوز في المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الموافقة على صفقة جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن صفقة هيجواين البالغ من العمر 31 عاماً تتعارض مع استراتيجية تشيلسي في سوق الانتقالات ، لكنها جاءت بمثابة دعم لساري الذي استهدفه في الصيف الماضي.

وأرسال رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي رسالة للمدرب ماوريتسيو ساري ، ويؤكد فيها إنه يريد إنجازات في مقابل استمراره ، وأبرزها كان تجاوز توتنهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

ومن المتوقع أن يكون التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم هو الحد الأدنى من متطلبات المدرب الإيطالي ، على اعتبار أن هذا الموسم هو الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز.