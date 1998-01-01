الهئية الوطنية تدعو لاوسع مشاركة في جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم"الاسبوع المقبل

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الى المشاركة الواسعة الجمعة المقبلة واعتبارها جمعة دعم وإسناد للأسرى تحت عنوان "أسرانا ليسوا وحدهم".

واكدت الهئية ان استمرار التلاعب والتنصل من كسر الحصار"سيفتح الأبواب مشرعة أمام تصعيد كبير سيذوق من خلاله الاحتلال وسكان غلاف غزة الألم والمعاناة".

وحملت الهيئة "الاحتلال الاسرائيلي المسؤولة المباشرة عن استمراره في المماطلة في كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة".

وطالبت الهيئة "الشقيقة مصر وكل الوسطاء الدوليين التدخل قبل فوات الاوان"، مؤكدة أن شعبنا قادر على تحويل هذه الغمة إلى ضغط كبير في وجه الاحتلال.

وأكدت الهيئة على لسان منسقها العام خالد البطش رفضها تحويل الاحتلال الإسرائيلي المنحة القطرية إلى وسيلة ابتزاز لشعبنا ومقاومته.

وقال إن: "المنحة القطرية جاءت كلمسة وفاء من قطر الشقيقة لشعبنا المقاتل من أجل الحرية والمقدسات، ونشكر قطر وكل الدول التي قدمت لنا العون".

ودعت الهيئة لضرورة نبذ الخلافات ورص الصفوف وإنجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، للتصدي للهجمة الإسرائيلية الشاملة على شعبنا، والاندفاعة الأمريكية المتواصلة لتصفية قضيتنا، وفي ظل تسارع وتيرة التطبيع.

وجددت الهيئة دعمها وإسنادها وتضامنها الكامل مع الأسرى في سجون الاحتلال، داعية إلى استمرار الإسناد الشعبي لهم، وتضييق الخناق على المستوطنين في الضفة "كي يخضع السجان لمطالبهم ويوقف عدوانه عنهم".

وحذّرت الاحتلال من مغبة التمادي في جرائمه ضد الاسرى، "فهذا سيصب الزيت على النار وسيشعل النار في وجه الاحتلال".