سولسكاير يرى بوجبا قائداً لمانشستر يونايتد في المستقبل

وكالات / سما /

أعرب أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد عن اعتقاده بأن اللاعب بول بوجبا سيكون بمثابة قائد في المستقبل بسبب الخصائص الكثيرة التي يتمتع بها.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً على شارة القيادة في ثلاث مباريات عندما أصيب أنطونيو فالنسيا ، لكنه خسر هذا المنصب في أيلول الماضي بناء على طلب المدرب جوزيه مورينيو.

وقال سولسكاير الذي عمل مع بوجبا عندما كان مدرباً لمنتخب فرنسا تحت سن 23 عاماً بين عامي 2008 و 2010 : “أعرف هذا الشاب من قبل ، في الحقيقة هو يتمتع بصفات قائد الفريق”.

وتابع بقوله : “بوجبا لديه القدرة في التأثير على الناس ، إنه يهتم بكل التفاصيل ويريد حقاً أن يكون ناجحاً ، شخصيته تحتذب الانتقادت خارج الملعب ، لكنه يكون مستعداً عندما تبدأ أي مباراة”.

وحول اهتمام بول بوجبا بنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي وأجاب : “وسائل التواصل الاجتماعي هي جزء من العصر الذي نعيش فيه ، لدينا قواعد معينة حولها وليس لدي مشكلة في ذلك”.