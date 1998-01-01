  1. الرئيسية
  2. الرياضة

قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

الجمعة 25 يناير 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تقصي كوريا الجنوبية وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا



وكالات / سما /

نجح المنتخب القطري بتخطي ربع النهائي ببطولة الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على نظيرة الكوري الجنوبي 1-0 اليوم الجمعة على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد من هجمة منظمة وصلت الكرة إلى أكرم عفيف الذي مررها بدوره إلى عبد العزيز حاتم متقدما إلى حدود منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية هزت لشباك الشمشون الكوري مسجلا هدف الفوز في الدقيقة 79.

وسيلاقي العنابي الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا التي ستنطلق بعد قليل على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

يذكر أن المنتخب القطري سيفتقد عددا من لاعبيه بسبب البطاقات الصفراء، وأبرزهم بسام الراوي وعبد العزيز حاتم، الذين سيغيبا عن المباراة المقبلة في مواجهة نصف النهائي للبطولة.

#قطر

الأكثر قراءة اليوم

مقترحان اسرائيليان لنقل اموال المنحة القطرية الى غزة .. ما هما ؟

"كوبونات" بدلا من الاموال .. يديعوت تكشف اسباب رفض حماس المنحة القطرية

بعد مغادرتها لعدة ساعات.. السفير القطري يعود الى غزة

فتح تعقب على رفض حماس المنحة القطرية وهذا ما قالته ..

قيادي في الجهاد الاسلامي: غزة لن تسلم سلاحها وستختار حياتها بالحرب

حماس تبعث برسالة تهديد الى اسرائيل عبر السفير القطري

حماس : رفض استقبال المنحة القطرية رسالة مزدوجة .. لمن ؟

الأخبار الرئيسية

صور : شهيدان في رام الله و غزة برصاص الاحتلال الاسرائيلي

العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة ونتمنى الهدوء اليوم

مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

القسام - حماس

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

صحيفة عبرية تزعم: مصر حذرت حماس انها لن تتدخل لصالحها في أي تصعيد جديد مع إسرائيل