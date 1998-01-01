الاحتلال يسلم جثمان الشهيد حمدان العارضة

جنين / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد حمدان العارضة (60 عاما) من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، المحتجز منذ أكثر من أربعين يوما، قرب حاجز سالم العسكري.

وشارك في مراسم تسلم جثمان الشهيد مدير هيئة الشؤون المدنية في المحافظة طه الإيراني، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب، ونائب مدير الارتباط العسكري لجنين وطوباس منذر دعمة وأفراد من عائلة الشهيد.

وأوضحت عائلة الشهيد أن تشييع جثمانه سيكون في مسقط رأسه، عرابة، يوم غد السبت.

ونقل جثمان الشهيد لمستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين لإجراء المعاينة الروتينية.