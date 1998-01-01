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هنية يشارك في فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة

الجمعة 25 يناير 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يشارك في فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة



غزة / سما /

وصل مساء اليوم الجمعة  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وشارك هنية مع قيادات من الفصائل الفلسطينية في فعاليات مسيرات العودة شرق غزة.

من جانبه قال القيادي في حركة حماس خليل الحية  إن رئيس الوزراء  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخّر وصول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة رغبة في حصد مزيد من المقاعد في انتخابات "الكنيست" المقبلة.

وأضاف الحية  أثناء مشاركته في الجمعة الـ44 لمسيرة العودة وكسر الحصار، أن نتنياهو انصاع لأصوات "المتنطعين" الإسرائيليين وأخّر وصول المنحة القطرية رغبة في حصد مقاعد أكثر في الانتخابات.

وتابع مخاطبًا نتنياهو "لنرى هل ستعطيك هذه السياسة مقاعد جديدة أم ستسقطك في الانتخابات".

وقال الحية أن حماس رفضت المنحة القطرية بسبب سياسة الاحتلال ومحاولته ابتزاز المقاومة، مشيدًا بالجهود القطرية ودورها الإنساني المتواصل في قطاع غزة للتخفيف من معاناة شعبنا.

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