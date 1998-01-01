إصابات برصاص الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة

غزة / سما /

اصيب 14 مواطنا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على الشريط الحدودي، بينهم مسعف شرق غزة وصحفي شرق البريج وسط القطاع.

وكان قد بدأت الجماهير بعد صلاة الجمعة بالتوافد الى مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ44 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة التي تحمل عنوان "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر".

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار باتجاه المتظاهرين وقنابل الغاز المسيل للدموع حيث اصيبت فتاة برصاص الاحتلال في القدم في منطقة شرق غزة "ملكة".

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب متظاهرين شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقل مراسل معا عن انتشار قناصة الاحتلال على طول الشريط الحدودي، ورفع سواتر ترابية قرب أماكن تمركزهم.

واستهدفت قوات الاحتلال نقطة طبية بقنابل الغاز في خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع كما استهدفت المتظاهرين والطواقم الطبية شرق مخيم البريج.

من جانبها دعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تدعو للمشاركة في الجمعة القادمة دعما واسنادا للأسرى الابطال تحت عنوان (أسرانا ليسوا وحدهم) تأكيدا من الشعب الفلسطيني على قضية الأسرى، وبأنه يقف إلى جانبهم دائماً في مواجهة الهجمة الاسرائيلية المتواصلة.