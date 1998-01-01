14 اصابة برصاص الاحتلال بعضها خطيرة في مسيرات العودة على الشريط الحدودي

غزة / سما /

أصيب 14 متظاهرًا على الأقل برصاص جنود الاحتلال، في الجمعة الـ 44، والتي حملت اسم "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر" على طول حدود قطاع غزة .

واصيب شاب بجراح خطيرة بالرأس لشاب ٢٤ عام من شرق البريج

كما اصيب مسعف بطلق مطاطي في الظهر أثناء قيامه بإسعاف شاب مصاب شرق غزة ملكة.

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار باتجاه المتظاهرين وقنابل الغاز المسيل للدموع حيث اصيبت فتاة برصاص الاحتلال في القدم في منطقة شرق غزة "ملكة".

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب متظاهرين شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قناصة الاحتلال على طول الشريط الحدودي، ورفع سواتر ترابية قرب أماكن تمركزهم.واستهدفت قوات الاحتلال نقطة طبية بقنابل الغاز في خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع كما استهدفت المتظاهرين والطواقم الطبية شرق مخيم البريج.

وعزز جيش الاحتلال من تواجده، على امتداد حدود قطاع غزة استعدادًا للمواجهات، وفق ما نقلته هيئة البثّ الإسرائيلية، بعد رفض حركة حماس، الخميس، تلقي أموال المنحة القطرية بالشروط الإسرائيلية.