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الشيخ يرد على العمادي ويتحدث عن معبر رفح ودعوة قطر

الجمعة 25 يناير 2019 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يرد على العمادي ويتحدث عن معبر رفح ودعوة قطر



رام الله / سما /

رد  حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الجمعة، على تصريحات السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بشأن الانتخابات ومعبر رفح والدعوة الروسية واقتراح حماس بشأن استضافة الدوحة للأمناء العامين للفصائل.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية: "اجتمعت مع محمد العمادي، وتناولنا عدة موضوعات، أثناء اللقاء، وأبلغته رسالة واضحة، بأننا ذاهبون للانتخابات النيابية، وأن الرئيس عباس اجتمع مع حنا ناصر (رئيس لجنة الانتخابات) وأعطاه المجال والفرصة للتشاور مع كل الجهات المعنية بما فيها حماس".

وأضاف: "بعد أن ينهي مشاوراته (حنا ناصر) سيصدر الرئيس عباس، مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات النيابية، وأن تكون على قاعدة النسبية الكاملة".

وتابع الوزير الشيخ: "طلبنا العمادي نقل رسالة إلى قيادة حماس، بأن تكون ايجابية في قبول الذهاب إلى انتخابات نيابية، وأن الرئيس ابو مازن مستعد أن يذهب بقائمة مشتركة في هذه الانتخابات مع كل التنظيمات بما فيها حماس".

وفي سياقٍ متصل، أكد الشيخ أنه "لم يكن هناك حديث عن أي دعوة للحوار في قطر".

وقال: "صحيح أن هناك دعوة من موسكو، والرئيس عباس لبى إجابة دعوة الاصدقاء الروس".

وفيما يخص معبر رفح، شدد وزير الشؤون المدنية على أنه "لا عودة لموظفي السلطة الفلسطينية، إلى معبر رفح دون التزام حماس الكامل بتطبيق اتفاق 2017، ودون ان تتحمل الحكومة مسؤولية كاملة عن كل شيء".

#محمد العمادي #حسين الشيخ

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