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قوات الاحتلال تقمع مسيرة بلعين الأسبوعية

الجمعة 25 يناير 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية بلعين، غرب محافظة رام الله والبيرة، الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية، باتجاه جدار الفصل العنصري في منطقة "أبو ليمون"، دعما ووفاء للأسرى الذين يتعرضون لهجمة وحشية من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، ورشوا غاز الفلفل تجاه المشاركين، بالإضافة لتصوير المتظاهرين من أعلى الأبراج العسكرية المقامة على الجدار.

وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية، ونشطاء سلام اسرائيليين ومتضامنون أجانب، حيث رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال واطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

#قوات الاحتلال

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