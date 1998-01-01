العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة ونتمنى الهدوء اليوم

غزة / سما/

قال السفير القطري محمد العمادي انه سيتم توقيع اتفاقية مع الامم المتحدة يوم الاثنين لتنفيذ مشاريع انسانية بعد رفض حركة حماس تسلم المنحة القطرية.

وقال ان الاتفاقية التي ستوقع مع الامم المتحدة بقيمة 20 مليون دولار وستشمل مشاريع عديدة مثل التشغيل مقابل المال ومساعدات الاسر الفقيرة ومشاريع لتحسين البنى التحتية.

واوضح ان البعض حاول استغلال المنحة لتشويه شكل المساعدات بانها جاءت على هيئة " الهودء مقابل المال" او ان يحاول البعض استغلال المساعدات لاغراض انتخابية في اشارة الى حكومة نتنياهو.

وتمنى العمادي ان يكون اليوم الجمعة هادئا كما الاسابيع الماضية منوها الى ان حماس اقترحت دعوة الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الى الدوحة لبحث الوضع الفلسطينيين والمصالحة موضحا ان قطر جاهزة لاستضافة هذا المؤتمر .

وقال انه بحث مع وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قضية معبر رفح وان الاخير وعد بمراجعة الرئيس عباس في ذلك .