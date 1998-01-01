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منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على الأسرى في سجون الاحتلال

الجمعة 25 يناير 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الاعتداءات التي تعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة في سجن "عوفر"، والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم.

وأكدت الامانة العامة للمنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، وقوفها الدائم إلى جانب الأسرى من أجل إيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلى العالم أجمع، ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف الإجراءات التعسفية، وعمليات التنكيل والقمع التي ترتكب بحق الأسرى، وضمان معاملتهم بموجب قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

#منظمة التعاون الإسلامي

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