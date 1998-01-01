مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة عن مصدر سياسي في حكومة نتانياهو قوله ان الانجاز الكبير الذي حققه نتانياهو من خلال سماحه بادخال المال القطري الى قطاع غزة هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

واضاف المصدر ان السلطة ومنذ توقيع اتفاقية اوسلو كانت ترفض اية رقابة اسرائيلية على الاموال التي ينقلها الى قطاع غزة، اما الان فان اسرائيل باتت تراقب كل دولار يدخل الى هناك.

جاء ذلك ردا على انتقادات خصوم نتانياهو على ادخال الحكومة الاسرائيلية المال القطري الى حماس في قطاع غزة. وحسب المصدر السياسي الاسرائيلي (الوضع الان أفضل من قبل بكثير، حيث ان لاسرائيل رقابة مالية على الاموال التي تدخل الى قطاع غزة وعلى من يتلقى هذه الاموال وهويتهم وان اسرائيل سمحت بدخول الدفعات القطرية ما يغيّر المعادلة التي سادت منذ توقيع اتفاقية اوسلو.

وأضاف المصدر السياسي الاسرائيلي: قبل ذلك كان ابو مازن يتحكم بصورة مباشرة بهذا ولا يسمح لاسرائيل بمراقبة الاموال وطريقة صرفها أما اليوم فهي تحت الرقابة الاسرائيلية موضحا " اعتقد ابو مازن اننا سنقوم بحرب من أجله أو اننا سوف ننحني امام حماس ولكن الامران لم يحدثا ونجحنا في فصل غزة عن الضفة الغربية وهو أكبر الانجازات لنا. فالمال كان هو الصلة المباشرة بين الضفة وغزة وتحت اشراف ابو مازن أما الان فان ابو مازن لم يعد يقرر اي شئ في غزة" على حد قوله.

وكان الكابينيت الاسرائيلي اقر امس السماح بدخول الدفعة الثالثة من المال القطري الى قطاع غزة دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية.