  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح ترحب بقرار البرلمان الايرلندي

الجمعة 25 يناير 2019 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبرت حركة فتح أن قرار البرلمان الايرلندي مقاطعة بضائع المستوطنات محل ترحيب وتقدير من الشعب الفلسطيني وقيادته، وأن هذا القرار هو مطابق تماما للقيم والاخلاق والقانون الدولي، وأن المستعمرات الاستيطانية الكولونيالية هي جريمة بحد ذاتها، وانتهاك صارخ لابسط حقوق الانسان، وأن كل ما ينتج عنها هو غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي أن الكيان الاسرائيلي هو كيان ديكتاتوري بامتياز، وأن استدعائهم لسفير ايرلندا في تل ابيب وتوبيخه تحت حجة "اسرائيل الدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الاوسط" هو كلام محل سخرية، لأن الحقيقة أن من يحتل دولة فلسطين ويرتكب كل الجرائم بحق الانسانية، وبحق المقدسات، ويقتل ويعتقل ويهدم ويصادر، لا يمكن أن يكون قارئا او مقتنعا يوما بالديمقراطية، وانما هو استنساخ تام لأنظمة الفصل العنصري، ولنظام الفاشية الذي يقتل على الهوية، فعن أي ديمقراطية تتحدث إسرائيل؟

ودعت حركة فتح دول العالم الى السير على طريق ايرلندا في مقاطعة بضائع المستعمرات الاسرائيليه والاعتراف بدولة فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

أبرز ردود الفعل الاسرائيلية على رفض حماس أموال المنحة القطرية

لهذه الاسباب .. حماس تبلغ العمادي رفضها المنحة القطرية!!

مقترحان اسرائيليان لنقل اموال المنحة القطرية الى غزة .. ما هما ؟

جيش الاحتلال يزعم : الجهاد يحاول جر غزة إلى مواجهة فهل يفاجئ اسرائيل ويضرب غدا ؟

بعد مغادرتها لعدة ساعات.. السفير القطري يعود الى غزة

قيادي في الجهاد الاسلامي: غزة لن تسلم سلاحها وستختار حياتها بالحرب

حماس : رفض استقبال المنحة القطرية رسالة مزدوجة .. لمن ؟

الأخبار الرئيسية

العمادي : المنحة القطرية ستوجه لمشاريع انسانية عن طريق الامم المتحدة ونتمنى الهدوء اليوم

مكتب نتنياهو : بالمال القطري نجحنا في فصل غزة عن الضفة

القسام - حماس

قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

صحيفة عبرية تزعم: مصر حذرت حماس انها لن تتدخل لصالحها في أي تصعيد جديد مع إسرائيل

"كوبونات" بدلا من الاموال .. يديعوت تكشف اسباب رفض حماس المنحة القطرية