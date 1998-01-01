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اصابتان برصاص الاحتلال في مواجهات شرق رام الله

الجمعة 25 يناير 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان برصاص الاحتلال في مواجهات شرق رام الله



رام الله /سما/

اصيب مواطنان بالرصاص الحي، خلال المواجهات العنيفة، التي اندلعت مع الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله، عقب قمع المصلين في القرية.

وهاجمت قوات الاحتلال المصلين خلال أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة شرق قرية المغير، المحاطة بالمستوطنات والمناطق العسكرية المغلقة.

وكان قد أقام أهالي القرية صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بقطع الاشجار وتخريب المزروعات.

وما أن انتهت صلاة الجمعة، حتى أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام نحو عشرات المصلين، ما أوقع إصابات بالاختناق في صفوفهم.

و اندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي القرية وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة نحو الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات.

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