قناة عبرية : حماس لا مانع لديها في حرب جديدة .. ماذا عن اسرائيل ؟

القدس المحتلة / سما /

زعمت القناة العاشرة العبرية إن حركة حماس لا مانع لديها في نشوب حرب جديدة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي .

ووفقا للقناة فان حماس تشعر بنوع من القوة في المرحلة الحالية، وترى أنها تمتلك أوراق قوة، وبالتالي فلا مشكلة لديها للخروج لجولة قتال محدودة على حدود قطاع غزة، يتم من خلالها قصف المستوطنات المحيطة بالقطاع والمدن إذا تطلب الأمر.

وقال محرر الشؤون العربية والفلسطينية في القناة العاشرة "تسيبي حزكيلي" : "حماس تعرف أننا في فترة الانتخابات، وأن إسرائيل لا تريد المواجهة في هذه المرحلة، لذلك فإنهم قد يزيدوا من وتيرة فعالياتهم على الحدود أو حتى القيام بعمليات إطلاق نار وصواريخ".

واضاف : "حماس تعي جيدا كيف تسير السياسة في إسرائيل، وتعلم جيدا أن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع لن تحدث قبل الانتخابات، وأن أي مواجهة تكتيكية قد تنتهي باتفاق يقوده الوسيط المصري".

ووفقا لـ"حزكيلي"، يتوجب على "إسرائيل" الرد على ما تقوم به الفصائل الفلسطينية على الحدود، لأن عدم الرد سيشجع الجهاد الإسلامي على القيام بأعمال عسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية هناك.

يشار الى ان حركة حماس بعثت برسالة تهديد الى اسرائيل عبر السفير القطري محمد العمادي .

ونقل موقع "كان " العبري عن صحيفة الاخبار اللبنانية ان حركة حماس، هددت إسرائيل بالرد القوي والفوري، على أي قصف إسرائيلي بقطاع غزة.

كما حذرت حماس في رسالتها اسرائيل من مغبة قصف قطاع غزة، متوعدة بالرد الفوري والقوي على أي قصف إسرائيلي بغزة.

المصدر :" الحدث + سما