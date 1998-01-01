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فتح تعقب على رفض حماس المنحة القطرية وهذا ما قالته ..

الجمعة 25 يناير 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تعقب على رفض حماس المنحة القطرية وهذا ما قالته ..



غزة / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح اسامة القواسمي ان حركة حماس لم ترفض مبدأ دخول الاموال الاسرائيلية الى عناصرها ، وانما رفضت الكمية والطريقه "المذله".

واضاف القواسمي ان حماس طلبت زيادة المبلغ الى ٢٢ مليون دولار بدل ١٥ مليون ، وايضا أن يكون ادخال الاموال الاسرائيليه بعيدا عن الاعلام

وخاطب القواسمي , القيادي في حركة حماس سامي ابو زهري قائلا  :" يا ابو زهري خرجت بالامس تقول ان رفضكم للأموال رساله للرئيس ابو مازن ، عن أي رساله تتحدث؟ اعتقد انك تخدع نفسك وشعبنا ، وانك إما لا تعلم حقيقة الموقف واسباب رفض الدولارات، أو انك مغيب تماما ، فالرفض ليس على المبدأ وانما على التكتيك والكمية

وختم القواسمي تصريحه بالقول :" نؤكد أن الأفضل والأكرم لحماس الذهاب للوحدة الوطنية وتطبيق اتفاق القاهره الاخير والقبول باجراء انتخابات برلمانية، بدل هذا الهراء والتهريج، وبدل البحث عن مؤتمرات صحفية هزليه و مسرحيات وبيانات مضللة، نحن لا نريد أن نرى حماس في هذا الوضع المهين، فانتم مهما فعلتم جزء من شعبنا ونرفض المهانة لأي فلسطيني.

وكان القيادي في حركة حماس سامي ابو زهري قال مساء امس ان  "إن رفض حماس  لتحكم الاحتلال الإسرائيلي في المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة جاء لتوجيه رسالة مزدوجة.

واوضح  أبو زهري،  ان  "تلك الرسائل لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس على أن سياسة تبادل الأدوار في خنق غزة وابتزازها والمزايدة عليها لن تفلح".

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