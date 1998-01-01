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فيديو : ديختر أمام الرئيس عباس يحرض على الأسرى والشهداء

الجمعة 25 يناير 2019 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : ديختر أمام الرئيس عباس يحرض على الأسرى والشهداء



القدس المحتلة / سما /

نشر رئيس جهاز الشاباك السابق آفي ديختر مقطع  فيديو لعب خلاله دور المستعرب أمم الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وحرض ديختر خلال الفيديو على أهالي الأسرى والشهداء الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية، متوعدا بتقديم قانون في الكنيست ضد تلقيهم أي مخصصات. 

ويظهر ديختر في المقطع التمثيلي المصور الذي تناقلته مواقع الكترونية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتنكر بزي رجل فلسطيني يعتمر الكوفية ويصطحب "ابنه" لمكتب يظهر خلفه شخص اخر يمثل دور الرئيس ابو مازن، حيث يبادر ديختر المتنكر فور وصوله المكتب للطلب من "ابو مازن" بان يجد عملا لابنه، ويدور هنا حوار يسأل فيه من الشخص الذي يمثل دور ابو مازن ويتنكر بصورة شبيه له، حيث يسأل عما اذا كان لدى الرجل السائل عن عمل واسطة، فيجيبه بالنفي، وعندها يشير الى قائمة على لوح امامه تضم ما يدفع لمن يعتقل في ويطلب منه ان يحدد ما ينطبق على ابنه ليتقاضاه مقابل اي فعل ضد الاسرائيليين.

وينتهي الحوار التحريضي هذا بقيام ديختر المتنكر بالكشف عن نفسه والقول "القصة انتهت يا ابو مازن".

وياتي نشر ديختر للفيديو في إطار الدعاية الانتخابية للكنيست الإسرائيلي في ابريل القادم .



 

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