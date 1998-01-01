صحيفة عبرية تزعم: مصر حذرت حماس انها لن تتدخل لصالحها في أي تصعيد جديد مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة عبرية ان المخابرات المصرية، حذرت حركة حماس، بعدم وقوف مصر الى جانبها، في حال وقوع تصعيد جديد مع إسرائيل.

كما حملت المخابرات المصرية حركة حماس مسؤولية التصعيد الاخير على حدود غزة .

وكشف مصدر أمني مصري رفيع، لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، كشف أن المخابرات المصرية، حذرت حركة حماس، من عدم وقوف مصر الى جانبها، في حال قيام الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة.

وقال المصدر الأمني المصري، أن القاهرة، ترفض التدخل في مساعي قطر بالقطاع، ولن تتدخل في مسألة نقل الأموال القطرية الى قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة العبرية حملت المخابرات المصرية، حركة حماس، مسؤولية التصعيد الأخير مع إسرائيل، رغم تأكيدات حركة حماس أنها ليست المسؤولة عن هذا التصعيد.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن المصدر الأمني المصري قوله: "إن القاهرة طالبت من حركة حماس الالتزام بالهدوء وبتفاهمات وقف اطلاق النار مع إسرائيل، التي كانت برعاية مصرية".

وأوضح المصدر المصري: "إن القاهرة طلبت من حماس أن تقرر إذا كانت مع إيران، أم أنها معنية بمواصلة الجهود للتوصل الى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، برعاية المخابرات المصرية".

ووفقا للصحيفة العبرية، أشار المصدر المصري، الى أن القاهرة أوضحت لحماس، أنها لن تسهم في انجاح جهود قطر بغزة، وعلى حماس أن تتحمل القصف الإسرائيلي، بسبب محاولات الجهاد الإسلامي للتصعيد مع إسرائيل، وأن القاهرة لن تتدخل لصالح حماس، في أي تصعيد جديد مع إسرائيل.

يشار الى ان تصعيدا عسكريا شهدته حدود غزة الاربعاء الماضي بقنص المقاومة جندي اسرائيلي على الحدود تلاه قصف اسرائيلي على نقطة رصد للمقاومة ادى لاستشهاد عنصر من كتائب القسام .

كما ان اسرائيل ماطلت اكثر من مرة في تحويل المنحة القطرية الى حركة حماس في غزة وهو الامر الذي دفع الحركة الى رفض المنحة بسبب المماطلة والشروط الاسرائيلية الجديدة .