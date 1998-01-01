حماس تبعث برسالة تهديد الى اسرائيل عبر السفير القطري

القدس المحتلة / سما /

بعثت حركة حماس برسالة تهديد الى اسرائيل عبر السفير القطري محمد العمادي .

ونقل موقع "كان " العبري عن صحيفة الاخبار اللبنانية ان حركة حماس، هددت إسرائيل بالرد القوي والفوري، على أي قصف إسرائيلي بقطاع غزة.

كما حذرت حماس في رسالتها اسرائيل من مغبة قصف قطاع غزة، متوعدة بالرد الفوري والقوي على أي قصف إسرائيلي بغزة.

وقال الموقع العبري، إن حماس أكدت على أن حجم الرد، على أي قصف جديد بغزة، سيكون واسع النطاق، على عكس ما قامت به، خلال التصعيد الأخير، في أعقاب حادثة القوات الخاصة بخانيونس.

ووفقا للموقع العبري، أوضحت حركة حماس، للمبعوث القطري، محمد العمادي، أن سياسات إسرائيل، ستؤدي الى وقوع تصعيد جديدة بغزة، وأن هذا التصعيد سيؤثر سلبا على مستقبل نتنياهو السياسي.

وأضاف الموقع العبري، بحسب ما جاء في صحيفة الأخبار اللبنانية، أن العمادي أخبر حماس، أن إسرائيل في حالة تأهب عسكري، وكان رد حماس بأنها مستعدة لكافة الخيارات.

يذكر ان حماس ابلغت السفير القطري محمد العمادي رفض استقبال المنحة القطرية قائلة إن غزة لن تكون جزءًا من المهرجانات الانتخابية الإسرائيلية مضيفة "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة بعد شروط الاحتلال".

كما ان السفير القطري وصل غزة مساء الاربعاء عبر معبر بيت حانون "ايرز" قبل ان يغادرها امس الخميس لعدة ساعات ومن ثم يعود الى القطاع في نفس مساء اليوم .