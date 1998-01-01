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"كوبونات" بدلا من الاموال .. يديعوت تكشف اسباب رفض حماس المنحة القطرية

الجمعة 25 يناير 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كوبونات" بدلا من الاموال .. يديعوت تكشف اسباب رفض حماس المنحة القطرية



القدس المحتلة / سما /

عرضت دولة قطر مقترحا جديدا على حركة حماس يقضي بتقديم المساعدات بدلا من تحويل الاموال نقدا .

وبحسب صحيف يديعوت العبرية التي كشفت المقترح  فان اسرائيل وضعت شروطا جديدة لاستلام الاموال ابرزها اتساع القائمة بموظفي الحركة الذين ترفض اسرائيل تحويل  الرواتب اليهم.

وأضافت ان السفير القطري محمد العمادي قدم مقترحا لشراء الطعام والامدادات للاسر على شكل "كوبونات" بدلا من توزيع الاموال عليهم وهو ما رفضته حركة حماس.وذكرت الصحيفة ان حماس طالبت بزيادة قدرها 22 مليون دولار نقدا شهريا بدلا من 15 مليون دولار.

يذكر ان حماس  ابلغت  السفير القطري محمد العمادي  امس الحميس رفض استقبال المنحة القطرية قائلة  إن غزة لن تكون جزءًا من المهرجانات الانتخابية الإسرائيلية مضيفة "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة بعد شروط الاحتلال".

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