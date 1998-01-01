مواقع مغربية : اتصالات وترتيبات للتحضير لزيارة نتنياهو الى المغرب

القدس المحتلة / سما /

يخطط رئيس الحكومة الإسرائيلة ي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة دبلوماسية إلى المغرب.

ووفقا لوسائل الإعلام المغربية، فانه من المتوقع أن تتم الزيارة قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية.

وتحدث الموقع الإخباري المغربي LeDesk عن اتصالات لزيارة نتنياهو للعاصمة المغربية مشيرا الى أن رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، على اتصال بالسلطات في المغرب، بمساعدة الأميركيين من أجل ترتيب حدوث هذه الزيارة.

ووفقا للتقرير، يناقش الطرفان زيارة محتملة لنتنياهو إلى الرباط، العاصمة المغربية مباشرة بعد زيارة البابا إلى البلاد في 30 آذار/مارس. وإذا كان التقرير صحيحا، فسيكون موعد الزيارة قبل أسبوع واحد من الانتخابات في إسرائيل.

كما أضاف التقرير، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس بحاجة الآن إلى دعم أميركي أقوى بسبب التعقيدات التي شهدتها مؤخرا الصحراء الغربية، المستمرة لأكثر من 40 عاما بينها والجزائر. ولم ترد المغرب على هذه التقارير.

وكان الموقع الجزائري "الجزائر الوطنية" algeriepatriotique.com الصادر باللغة الفرنسية نقل عن مصدر كبير بان نتنياهو ينوي زيارة المغرب في شهر آذار/مارس القادم.

ووفقا لما نقله الموقع، فان رئيس الحكومة الإسرائيلي سيحضر معه مقترحا أمريكيا للملك المغربي محمد السادس، يهدف حل النزاع حول الصحراء الغربية والذي تعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ منها.

الموقع الجزائري يقول ان نتنياهو مهتم باجراء اللقاء كجزء من عملية التطبيع مع العالم العربي ، ومن خلال التقرب من المغرب ديبلوماسيا "يمكن لنتنياهو ان يستغل مكانتها في العالم العربي والإسلامي ، بهدف التعامل مع خطة السلام الامريكية المعروفة باسم صفقة القرن وتمريرها".