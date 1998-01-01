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انخفاض على درجات الحرارة

الجمعة 25 يناير 2019 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة ان يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الجمعة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صاف، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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