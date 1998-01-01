شهاب: موقف حماس برفض المنحة القطرية مشرف واتهامات الاحتلال للجهاد باطلة

غزة/سما/

اكد داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الخميس إن اتهامات الاحتلال الاسرائيلي للحركة بزعزعة الوضع الامني في قطاع غزة باطلة هدفها خلق مبررات لعدوانه المبيت ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف شهاب في مقابلة مع قناة الغد أن جيش الاحتلال يحاول التعمية على جرائمة وارهابه ضد الشعب الفلسطيني بهذه الاقاويل والادعاءات وكانه يحملنا مسؤولية ما يجري موضحا الاحتلال هو من يمعن في الجرائم وهو يتحمل المسؤولية بشكل كامل ونحن من حقما أن ندافع عن أنفسنا”.

وأوضح مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي وجود حالة اجماع فلسطيني على استمرار الهدوء الذي ينتهكه الاحتلال بين الفينة والاخرى، وقال: “نحن في الفصائل ومن خلال غرفة العمليات المشتركة نؤكد دائما أن أي عدوان اسرائيلي من حقنا أن نتصدى له”.

وحول رفض حماس للمنحة القطرية، قال شهاب: “إن هذا موقف مشرف ونحن وحماس توافقنا على هذا القرار”.

وأكد شهاب على استمرار مسيرات العودة بطابعها السلمي

والشعبي وعلى حماية الشباب الفلسطيني من قناصة الاحتلال، وقال “المسيرات مستمرة بذات الطابع والنفس لأن هذا ليس مرتبط بالمنحة القطرية او غيرها بل هذا منطلق من حرصنا على مصالح شعبنا وحماية أرواح شعبنا وشبابنا”.

واتهم جيش الاحتلال الاسرائيلي حركة الجهاد الاسلامي بزعزعة الوضع الأمني في قطاع غزة، وقال “نشاطات حركة الجهاد الاسلامي الخطيرة تخاطر بالاستقرار الأمني وبالمحاولات لتحسين الواقع المدني في القطاع”.