حماس : رفض استقبال المنحة القطرية رسالة مزدوجة .. لمن ؟

غزة / سما /

قالت حركة حماس "إن رفضها لتحكم الاحتلال الإسرائيلي في المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة جاء لتوجيه رسالة مزدوجة.

واوضحت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، اليوم الخميس ان "تلك الرسائل لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس على أن سياسة تبادل الأدوار في خنق غزة وابتزازها والمزايدة عليها لن تفلح".

وأشار إلى أن "غزة قادرة على مفاجأة الجميع".

يذكر ان حماس ابلغت السفير القطري محمد العمادي رفض استقبال المنحة القطرية قائلة إن غزة لن تكون جزءًا من المهرجانات الانتخابية الإسرائيلية مضيفا "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة بعد شروط الاحتلال".

كما ان إسرائيل قررت بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، نقل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعد تأخير استمر أسابيع، وجدل سياسي بشأن الأوضاع في اليومين الأخيرين ما أجل نقلها أكثر من مرة.